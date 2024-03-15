В Палате представителей заинтересованы в том, чтобы помощь украинским властям оказывалась не за счёт денег американских налогоплательщиков, а в виде кредита или займа.

После того, как в Сенате одобрили законопроект по оказанию военной помощи Украине, Израилю и странам Тихоокеанского региона, вопрос оказания поддержки украинским властям сдвинулся с места, но все равно не получил поддержки в Палате представителей в текущей форме. Сейчас в нижней палате идут обсуждения насчёт нового варианта, как оказать помощь Украине не в ущерб американским интересам.

Издание The Hill пишет, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон предлагает оказывать помощь Украине в форме займа или программы ленд-лиза. Более того, под гарантии возвращения займа он допускает использование замороженных российских активов.

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По данным издания, в среду Джонсон об этом рассказал членам Сената и уточнил, что он рассчитывает на поддержку такой инициативы в Палате представителей. Однако он подчеркнул, что разрабатываемый законопроект будет отличаться от того, за который голосовали в верхней палате.

Стоит напомнить, что вся оказываемая Соединёнными Штатами Америки помощь Украине была на бескорыстной основе, то есть без необходимости возвращать средства за переданное оружие. Сейчас республиканцы не поддерживают какие-либо решения, в ходе которых американцы будут вынуждены отдать десятки миллиардов долларов налогов без перспективы возвращения этих средств в будущем.

Как пишет The Hill, в своём разговоре с журналистами Майк Джонсон заявил, что никто не желает победы России в этом конфликте. Он уверен, что российская армия может не остановится на Украине и пойти дальше в Европу. Примечательным в этих словах является то, как кардинально изменилась риторика американского политика его встречи с президентом Джо Байденом.