Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Польши Кароль Дымановский подчеркнул, что армия союзников придёт на помощь не после начала войны, а перед ней.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Польши Кароль Дымановский в эфире Польского телевиденья сообщил о 300 тысячах солдат НАТО, которые находятся в высокой степени подготовленности и готовы к передислокации в Польшу на случай войны в стране. Он подчеркнул, что армия союзников придёт на помощь не после начала войны, а перед ней.

По словам польского офицера, когда-то цифра ограничивалась 40 тысячами подготовленных солдат, но сейчас в степени высокой готовности находится 300 тысяч человек.

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Дымановский также добавил, что поддержка НАТО не ограничивается сухопутными силами. Союзники поддерживают Польшу в воздухе, в космосе и в кибернетическом пространстве - утверждает он.

Польский генерал напомнил о присутствии американского военного контингента, который постоянно тренирует Вооружённые силы Польши. Помимо этого он не исключает увеличение численности американских войск в стране до 100 тысяч, ведь именно такие планы были утверждены на летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

На текущий момент Польша продолжает размещать оборонные заказы у союзников и партнёров НАТО, закупая в том числе южнокорейскую военную технику новых образцов. Польские власти неоднократно говорили о планах нарастить численность армии до 300 тысяч контрактных военных.