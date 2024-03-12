Словацкий министр считает, что вместо предложений ввести свои войска на украинские территории, можно просто выслать из европейских стран украинских мужчин для их последующей мобилизации.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк на фоне дискуссий об отправке войск НАТО на украинские территории предложил альтернативу этому решению - депортировать из европейских стран граждан Украины мобилизационного возраста, пополнив ими ряды ВСУ.

Словацкий министр говорит, что пока Европа думает об отправке западных армий на территорию Украины, нужно вспомнить об украинских беженцах, которых европейцы защищают, и определённая группа которых попадает под закон мобилизации. Он считает, что самой большой помощью для Украины будет дать им больше людей - своих людей.

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Калиняк утверждает, что под мобилизацию попадают порядка 300 тысяч граждан Украины, бежавших в Европу. Он не уточнил, откуда были взяты эти цифры.

Глава словацкого оборонного ведомства подчеркнул, что речь идёт о выдаче только тех мужчин, которые находятся в периметре закона: не младше и не старше мобилизационного возраста. Роберт Калиняк также призвал мотивировать украинцев к добровольному возвращению на родину, например предоставив им шанс и помощь финансовыми средствами, чтобы они получили возможность вступить в ряды украинской армии.

Однако словацкий министр, в духе премьер-министра страны Роберта Фицо, призвал Запад всё же посмотреть на ситуацию реально и заключить мирное соглашение с прекращением огня.