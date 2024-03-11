Таким образом штаты смогут скомпенсировать поставленное Украине оружие.

Японское издание Yomiuri, ссылаясь на источники в японском правительстве, пишет, что Соединённые Штаты Америки планируют нарастить совместную систему производства оружия и боеприпасов, так как американские производственные мощности испытывают повышенную нагрузку из-за необходимости поддерживать Украину оружием.

По данным издания, данная тема будет обсуждаться в апреле во время визита премьер-министр Японии Фумио Кисиды в Вашингтон, где он проведёт встречу с американским президентом Джо Байденом.

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Первоочерёдной задачей этой встречи для американских властей станет укрепление совместного производства, чтобы японские оборонные предприятия могли производить для американской армии артиллерийские снаряды и ракеты, поставляемые Украине.

В материале Yomiuri сообщается, что когда страны достигнут согласия, они согласуют список оборонной продукции, которая наиболее востребована для Соединённых Штатов Америки. Речь о комплектующих для артиллерийских систем и некоторых видах боеприпасов, которые поставляли украинской армии. Такой сделкой американские власти могут восполнить свои запасы оружия, чтобы в случае чего направить собственные запасы Киеву.

Ранее NBC News писали, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки разрабатывают собственный план оказания помощи Украине, предполагающий передачу средств на кредитной основе, под залог замороженных российских активов.