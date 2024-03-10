Помощь будет оказываться в кредитах, а в качестве обеспечения послужат замороженные российские активы.

С октября 2023 года в Соединённых Штатах Америки обсуждается вопрос выделения дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине. Несмотря на то, что Администрация президента Джо Байдена смогла согласовать свой вариант законопроекта в Сенате, в Палате представителей он поддержки пока что не нашёл и фактически не имеет шансов пройти голосование.

Издание NBC News, ссылаясь на свои источники, сообщает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, до этого не приветствовавший военную помощь Украине за счёт денег американских налогоплательщиков, а также председатели комитетов нижней палаты, разрабатывают собственный законопроект о выделении денег украинцам.

реклама

По данным издания, республиканцы хотят определить, что часть невоенной помощи Украине является кредитом, залогом по которому послужат замороженные российские активы. Помимо этого, сам план будет иметь «щедрую систему погашения» задолженности.

Такая идея может повлиять на правых сторонников Республиканской партии, которые выступают против помощи Украине как раз таки из-за необходимости тратить американские деньги на поддержку страны, не имеющей долгосрочного плана победы в этих боевых действиях. Проще говоря, республиканцы не горят желанием тратить американские деньги, когда в один момент всё может оказаться впустую.

Председатель комитета по иностранным делам в составе Палаты представителей Майкл Маккол считает, что такая задумка может хотя бы частично возложить ответственность на Россию за восстановление Украины.

