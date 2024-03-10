Украинских генералов сняли с воинского учёта из-за непригодности по заключению военно-врачебной комиссии.

В конце первой декады февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генерального штаба Украины Сергея Шепталы.

Как стало известно из украинских средств массовой информации, Валерий Залужный зимой проходил военно-врачебную комиссию, по результатам которой его признали непригодным. По этой причине Зеленский якобы не смог предложить украинскому генералу новую военную должность, соответствующую его опыту и подготовке, из-за чего пришлось снять Залужного с воинского учёта.

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Помимо этого, по данным украинского издания «Украинская правда», аналогичная ситуация произошла и с Шепталой, который был уволен вслед за Валерием Залужным по заключению военно-врачебной комиссии. Если информация соответствует действительности, то можно предположить, что такой юридический аспект положил конец военной карьере украинских генералов, которые по сути и так занимали одни из самых высоких генеральских чинов и вряд ли им бы смогли предложить должность по уровню ниже.

Также читайте статью, в которой рассказывается о назначении Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобританию, что можно рассматривать как почётное повышение или ссылку неугодного конкурента за рубеж.