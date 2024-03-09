В Пентагоне информацию опровергают.

С начала военной фазы палестино-израильского конфликта гуманитарная помощь в сектор Газа доставлялась с помощью грузовиков, но это было неэффективно и порой даже заканчивалось трагическими случаями, когда колонны автомобилей обстреливали. Соединённые Штаты Америки решили продолжить гуманитарную миссию другим путём, сбрасывая ящики с помощью самолётов.

Однако, по данным арабского издания Al Hadath, ссылающегося на гражданское управление анклава, во время очередного сброса гуманитарной помощи некоторые парашюты прикреплённые к ящикам не раскрылись, рухнув прямо на мирное население. Сообщается о пяти погибших и нескольких раненых.

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Кадры с падением гуманитарных грузов в результате нераскрытия парашюта

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки информацию опровергли, подчеркнув, что все ящики с гуманитарным грузом благополучно приземлились и информация якобы подтверждена. Однако присутствуют кадры, которые ставят её под сомнение. Впрочем, даже если гибель палестинцев из-за «гуманитарной бомбардировки» соответствует действительности, то это далеко не самый опасный способ её доставки, учитывая как мирное население гибло в очередях за помощью, когда районы анклава регулярно обстреливались израильской армией.

Ранее была информация о том, что американский президент Джо Байден дал поручение по строительству временного порта в секторе Газа, который позволит без высадки американских военных на сушу доставлять гуманитарную помощь в анклав. Это будет гораздо эффективнее транспортировки гуманитарных грузов автомобилями и в то же время исключит инциденты, как в случае с нераскрытием парашюта у контейнеров. Основной проблемой для доставки грузов в сектор Газа как раз таки является отсутствие глубоководного порта, куда могут причалить грузовые корабли.