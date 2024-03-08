Об этом пишет ряд авторитетных иностранных изданий: CNN, The New York Times, The Washington Post

Поддержка Израиля в палестино-израильском конфликте преобладает в обеих крупнейших политических силах Соединённых Штатов Америки - Республиканской и Демократической партии. Однако в отличие от республиканцев, демократы считают необходимым оказывать помощь и палестинцам, но только гуманитарную, чтобы попытаться снизить последствия для мирного населения в секторе Газа.

Американские издания CNN, The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщают, что американский президент Джо Байден объявит о строительстве временного порта в анклаве, который будет необходим американским властям для доставки гуманитарной помощи палестинцам.

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Речь идёт о причале, который сможет принимать крупные корабли с гуманитарной помощью. Что касается объёмов, они сравнимы с «сотнями дополнительных грузовиков каждый день», при условии, что до этого израильские военные не могли пропустить и десяток гуманитарных автомобильных грузов в день.

Грузы планируют доставлять из порта города Ларнаки на Кипре, где израильская армия будет осуществлять предварительную их проверку. Помимо этого американский персонал будет присутствовать на военных судах у берегов Газы, но необходимость высадки американских военных на берег для установки пирса или выгрузки гуманитарной помощи отсутствует.

Миссия будет координироваться с Организацией объединённых наций, Израилем и неправительственными гуманитарными организациями.