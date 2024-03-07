Его не будут продавать, а используют в рекламных целях для привлечения женской аудитории в криптоиндустрию.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance решила в честь приближающегося Международного женского дня представить собственные духи под наименованием CRYPTO «с ароматом криптовалют», который компания описывает следующим словами:

«Аромат раскрывается свежими оттенками озона, соли и мха, наподобие освежающего морского бриза. Средние ноты - роскошное сочетание уда, мандарина и ценных пород дерева, в то время как базовые ноты амбры, древесины и мускуса придают ему изысканный, тёплый и сладкий, с земельным оттенком, аромат»

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О разработке продукта стало известно позавчера от финансового директора Binance Рэйчел Конлан, которая подчеркнула, что разработкой аромата занимается команда женщин.

Однако CRYPTO не предназначен для массовых продаж и будет выпущен ограниченным тиражом - 100 флаконов. Образцы используют в рекламных целях в торговом центре The Dubai Mall в Дубае.

Таким образом криптовалютная биржа планирует привлечь не менее 5 тысяч представительниц женского пола на бесплатные курсы для начинающих криптоинвесторов в «Академии Binance», где в качестве бонуса им будет выдано 25 USDT на Binance.

В компании отмечают, что с огромным перевесом в криптоиндустрии работают мужчины и хотелось бы при помощи иронии и сатиры, воспользовавшись парфюмерной отраслью и индустрией красоты ароматов, привлечь женскую аудиторию в эту сферу.