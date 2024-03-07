Речь идёт фактически об облигациях, на сумму изъятых активов, которые Украина должна будет отдать после получения репараций от России.

После того, как вопрос изъятия российских замороженных активов начал обсуждаться вполне серьёзно и в Европейском союзе готовятся передавать с них доход Украине, издание Financial Times предположило, что Украина может выпустить облигации на равную активам России сумму, продав их союзникам. Тогда идея звучала вполне нелепо, ведь речь идёт о том, что западные страны отдадут реальные деньги взамен на обещания украинских властей вернуть их, когда они получат репарации от российских властей. Однако, как оказалось, в Великобритании действительно на это готовы.

Британское издание The Guardian приводит слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который сообщил о готовности британских властей предоставить Украине долг в форме ссуды, по которому украинские власти получат деньги уже сейчас, а после того, как Россия выплатит им репарации, они будут обязаны передать средства британцам. Казалось бы, учитывая позицию российских властей, вряд ли британцы смогут рассчитывать на возврат своих денег.

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Но, по словам Кэмерона, форма синдицированного кредита или облигаций, в которых замороженные российские активы будут заложены в качестве гарантий, вполне может использоваться для оказания финансовой помощи Киеву. Он считает, что такой ход является лучшим выходом в данной ситуации и он не подорвёт репутацию Лондона.

Впрочем, может слова британского министра звучат не так глупо, если они действительно хотят использовать российские активы как гарантию возврата денег. В таком случае при отказе России выплачивать репарации, британцы попросту сами возьмут средства из замороженных активов в счёт украинского долга.