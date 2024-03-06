Разговор был перехвачен из-за его незащищённости.

Недавно в сеть из российских источников утекла аудиозапись с переговорами немецких генералов, которые обсуждали поставки дальнобойных ракет Taurus Украине, а также способы организации обучения украинских военных, чтобы те могли самостоятельно наносить удары немецким оружием по Крымскому мосту.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже официально подтвердил факт утечки. Всё произошло из-за того, что один из участников веб-конференции подключился к незащищённой линии, позволившей российским спец. службам перехватить разговор. Офицеры Бундесвера общались через американское приложение Webex, успользуя «более защищённую» версию платформы.

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Как отмечали иностранные издания, утечка напрямую связана с пребыванием бригадного генерала Люфтваффе Бундесвера Франке Грефе в Сингапуре, который как раз таки воспользовался небезопасным соединением, пребывая в другой стране не из союзного блока.

Писториус подчеркнул, что личные последствия для немецких генералов не стоят на повестке дня. Они понесут дисциплинарное взыскание, но сурово наказывать провинившихся немецкий министр не желает

«Я не стану жертвовать своими лучшими офицерами ради игр Путина», — говорит он

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц уже сообщал, что утечка никак не повлияет на его решение по Taurus для Украины и поставки проводиться не будут, так как требуют немецкого присутствия на украинских территориях, чего в Германии делать намереваются. В то же время председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что этой утечкой Москва предостерегла Берлин от принятия решения по предоставлению украинцам немецких ракет, и в дальнейшем ситуации стоит ожидать влияния утечек на последующие решения, принимаемые немецким правительством.