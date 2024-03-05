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Канцлер Германии Олаф Шольц за последнее время неоднократно заявлял, что поставки дальнобойных ракет Taurus украинской армии невозможны, ведь оружие данного типа «очень дальнобойное» и может поражать цели даже в Москве. Более того, для эффективной работы с немецкими ракетами необходимо присутствие военных Бундсвера на украинских территория, а он это исключает.
Немецкий канцлер также подчеркнул, что недавний перехват разговора немецких генералов, которые как раз таки обсуждали поставки Taurus и отправку немецких специалистов на украинские территории, никак не повлиял на его решение. Шольц признал факт утечки, объявил о его расследовании, но не может точно сказать, вносились ли какие-то изменения в разговор генералов Бундесвера.
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В то же время председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, поддерживающая поставки Taurus Украине, считает, что утечка напрямую влияет на принимаемые в Берлине решения. Она добавила, что утёкшая запись - предупреждение от Москвы, которое должно предостеречь Олафа Шольца от поставок немецких ракет украинцам.
На текущий момент мнение депутатов Бундестага касаемо поставок Taurus разделено. Так, например, крупная оппозиционная партия ХДС/ХСС поддерживает такую форму помощи Украине, как и Свободная демократическая партия, «Зелёные», входящие в правящую коалицию. Однако против поставок по-прежнему остаётся Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии и «Левые», тоже входящие в правящую коалицию.