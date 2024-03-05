Попавший в сеть перехват разговора немецких генералов на решение канцлера не повлиял.

Канцлер Германии Олаф Шольц за последнее время неоднократно заявлял, что поставки дальнобойных ракет Taurus украинской армии невозможны, ведь оружие данного типа «очень дальнобойное» и может поражать цели даже в Москве. Более того, для эффективной работы с немецкими ракетами необходимо присутствие военных Бундсвера на украинских территория, а он это исключает.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что недавний перехват разговора немецких генералов, которые как раз таки обсуждали поставки Taurus и отправку немецких специалистов на украинские территории, никак не повлиял на его решение. Шольц признал факт утечки, объявил о его расследовании, но не может точно сказать, вносились ли какие-то изменения в разговор генералов Бундесвера.

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В то же время председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, поддерживающая поставки Taurus Украине, считает, что утечка напрямую влияет на принимаемые в Берлине решения. Она добавила, что утёкшая запись - предупреждение от Москвы, которое должно предостеречь Олафа Шольца от поставок немецких ракет украинцам.

На текущий момент мнение депутатов Бундестага касаемо поставок Taurus разделено. Так, например, крупная оппозиционная партия ХДС/ХСС поддерживает такую форму помощи Украине, как и Свободная демократическая партия, «Зелёные», входящие в правящую коалицию. Однако против поставок по-прежнему остаётся Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии и «Левые», тоже входящие в правящую коалицию.