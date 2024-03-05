Они выявляют расположение российских средств ПВО.

Болгарское издание Bulgarian Military, цитируя министра обороны Сингапура Нг Энг Хен, сообщает, что американские истребители F-35 используются в миссиях над территориями Украины. Основной целью данных самолётов является выявление расположения российских зенитно-ракетных комплексов.

По словам сингапурского министра, недавно Соединённые Штаты Америки уже мобилизовали F-35 для выявления зенитно-ракетных комплексов С-300, расположенных недалеко от белорусско-украинской границы. Все собранные разведывательные данные по итогу передаются в страны НАТО и, соответственно, могут попасть в руки украинских военных.

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Источник министерства обороны Сингапура описывает новые американские истребители как «пылесос», способный собирать огромное количество информации. Связано это с тем, что F-35 имеют комплекс оборудования, куда входит радиолокационная система управления огнём AN/APG-81, система радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 и электрооптическая система наведения EOTS.

В материале издания уточняют, что хоть американские самолёты имеют широкий функционал, иногда им не удаётся запеленговать системы противника. В пример приводится ситуация, когда С-300 не была обнаружена, так как находилась в режиме боевого резерва, при котором радары остаются пассивными, собирая данные и не излучая их при этом.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки использование F-35 на украинских территориях отвергли.