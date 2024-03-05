Американские власти поняли, что конфликт зашёл слишком далеко.

Недавно вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис призвала установить немедленный режим прекращения огня в секторе Газа. Позже она уточнила, что речь идёт о шестинедельном перемирии, включающем в себя освобождение израильских пленных.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби объяснил журналистам, что данные призывы не противоречат позиции американского президента Джо Байдена, который также считает необходимым заключить временное перемирие в секторе Газа.

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Американский чиновник добавил, что Израиль согласился на условия перемирия и если ХАМАС выполнит все свои обязательства в рамках сделки, то между сторонами конфликта будет установлен режим прекращения огня на следующие шесть недель. Помимо этого, палестинцы получат резкий приток американской гуманитарной помощи, которую штаты уже сбрасывали в анклав с помощью военно-транспортного самолёта C-130 Hercules.

Ранее была новость о том, что Израиль отказался отправлять переговорную группу в Каир, для достижения договорённостей по режиму прекращения огня с ХАМАС в секторе Газа. Связано это с тем, что палестинское движение не передало израильским властям список пленных палестинцев, которых нужно освободить из израильских тюрем, а также список пленённых ими израильтян в анклаве.