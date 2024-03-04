Палестинское движение не даёт никакой конкретики по вопросу оставшихся в плену израильтян.

Последний месяц Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет подготовку к расширению наземной операции в секторе Газа с целью ликвидации ячеек ХАМАС в населённом пункте Рафах, где сейчас проживает мирное палестинское население, бежавшее от боевых действий. На фоне этого, при посредничестве Катара, стороны конфликта обсуждает временное прекращение огня уже порядка двух месяцев, Соединённые Штаты Америки также содействуют в этом направлении.

Ряд израильских новостных изданий, в том числе The Times of Israel и Ynet, сообщают об отказе военно-политического кабинета Израиля направлять израильскую делегацию для переговоров с представителями от ХАМАС, хотя стороны имели предварительные договорённости.

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Дело в том, что палестинское движение отказывается предоставлять Израилю конкретные данные по вопросу оставшихся пленных в анклаве. Помимо этого, ХАМАС не предоставили список палестинцев содержащихся в израильских тюрьмах, которых необходимо освободить в соответствии с условиями обмена пленными. Списки должны были быть получены ещё 24 - 25 января, но такая неопределённость не позволяет даже определить требования палестинской стороны по «обменному курсу»

Недавно советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что режим прекращения огня начнётся уже в ближайшие дни. Он не раскрывал никаких подробностей соглашения, но добавил, что переговорщики с обеих сторон согласны с «базовыми контурами» документа. Правительство Египта информацию подтвердило.