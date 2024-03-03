Речь о порядка 38 тысячах порций еды, которые достанутся жителям анклава.

В первом же дне марта американский президент Джо Байден объявил о подготовке совместно с Военно-воздушными силами Иордании к сбросу американской гуманитарной помощи в сектор Газа. В Белом доме добавили, что теперь такие миссии в анклаве будут проходить на регулярной основе и Израиль их одобряет.

Вчера появились кадры того, как американский военно-транспортный самолёт C-130 Hercules сбросил с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа впервые с начала конфликта. Палестинцы получили доступ к 38 тысячам порций еды. По данным Организации объединённых наций, четверть гражданского населения анклава находится в шаге от голода.

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Стоит отметить, что Администрация президента Джо Байдена всегда настаивала на комбинировании военной помощи Израилю с гуманитарной помощью Палестине, тогда как в Республиканской партии такую идею не разделяют. Кандидат в американские президенты Дональд Трамп уже говорил, что отправляемая в сектор Газа гуманитарная помощь достанется не гражданскому населению, а военизированным подразделениям ХАМАС, поэтому не следует этим заниматься.





Законопроект о выделении 118 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и странам Тихоокеанского региона также предполагает финансирование гуманитарной помощи для палестинцев.