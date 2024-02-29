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Nacvark
Спецпредставитель Китая посетит Украину и Россию для политического решения украинского кризиса
Об этом объявили в Министерстве иностранных дел Китая.

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В Министерстве иностранных дел Китая объявили о запланированной командировке специального представителя правительства страны по делам Евразии Ли Хуэя, который посетит Украину, Россию, а также другие западные страны для поиска политического решения украинского кризиса.

Начиная со 2 марта он начнёт посещать иностранные государства, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии, то есть при участии Китая в качестве третьей стороны. В его планы также входит посетить штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе, Польшу, Германию и Францию.

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Неделю назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл в Киеве встречу с китайским коллегой Ван И. Тогда украинский министр объяснил члену китайского правительства украинскую позицию, которая будет озвучена на глобальном саммите мира, запланированном в Китае. Обе стороны сошлись на необходимости и дальше поддерживать дипломатический контакт.

Ранее Ван И уже говорил, что Китай не будет стоять в стороне на фоне разрастающегося российско-украинского конфликта, однако и использовать ситуацию в корыстных целях китайские власти не планируют. Он подчеркнул, что Китай не инициировал конфликт и не принимал в нём участие.

#россия #украина #китай
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