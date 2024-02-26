В частности речь идёт об эвакуации палестинцев с южной части сектора Газа, куда планируют наступать израильские военные.

Некоторое время назад Соединённые Штаты Америки призвали Израиль воздержаться от расширения наземной операции в секторе Газа на юг анклава, в частности в город Рафах, куда эвакуировалась большая часть палестинского населения после начала боёв на остальной части палестинских территорий. Израильские власти отвергли предложение отказаться от наступления, но всё-таки занялись разработкой плана эвакуации мирных граждан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биьямина Нетаньяху сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации палестинцев из зон боевых действий. Также был утверждён план поставок гуманитарной помощи в анклав, который исключает её похищение палестинской группировкой ХАМАС.

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Глава израильского правительство уже говорил несколько дней назад, что правительство вынесет на рассмотрение план действий в городе Рафах, чтобы эвакуировать мирное население из этого района и начать расширение наземной операции на юг сектора Газа.

Предполагается, что наступление ЦАХАЛ на Рафах может начаться уже в ближайшие недели, ведь изначально Нетаньяху планировал расширить наземную операцию на юг, если ХАМАС не отпустят удерживаемых пленников до конца первой декады марта.