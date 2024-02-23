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Nacvark
Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз приостановлены до выборов в Европарламент
Я тебе конечно, верю, разве могут быть сомненья...

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В прошлом году в Европейском совете приняли решение по проведению переговорных процессов с представителями Украины для дальнейшей интеграции страны в европейском обществе. Против данного решения выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако в конце концов он отступил и попросту пропустил соответствующее голосование под давлением других 26 стран-участников союза, отдавших свой голос «за»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила о фактическом приостановлении переговоров с Украиной по вступлению в Европейский союз, так как для этого необходимо создать переговорную базу, а рассчитывать на такое решение до предстоящих выборов в Европейский парламент попросту не имеет смысла.

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По мнению европейской чиновницы, Европейский союз может быть готов к этому, к началу лета, когда как раз таки пройдут выборы в Европейский парламент (6 - 9 июня 2024 года)

Стоит понимать, что на текущий момент Украина находится далеко от вступления в Европейский союз и для интеграции страны необходимо проведение ряда реформ, которые должны быть согласованы в рамках переговорного процесса. Об этом уже говорил французский президент Эмманюэль Макрон.

#украина #евросоюз
2
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не будет никакого вступления
Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз приостановлены до выборов в Европарламент
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08:52
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