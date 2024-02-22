В частности речь о ракетах Fateh-110, а также других образцов с более дальним радиусом поражения целей.

Издание Reuters, ссылаясь на шесть неназванных источников, сообщает, что с начала года Россия получила от Ирана 400 баллистических ракет дальностью от 300 до 700 километров в рамках заключённых договорённостей ещё в конце 2023 года.

В частности речь идёт о иранских ракетах малой дальности Fateh-110, которые поражают цели на дистанции до 300 километров. Есть и другие модификации ракет, поражающие объекты на более дальних дистанциях.

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Источник Reuters утверждает, что часть поставок осуществляется самолётами, другая - кораблями через Каспийское море. Он также добавил, что поставок в будущем будет ещё больше, ведь Ирану разрешено поставлять свои ракеты в любую страну мира и скрывать тут нечего.

И действительно, ведь ещё в октябре 2023 года истёк срок экспортных ограничений ракетных технологий, наложенных на Иран Советом безопасности Организации объединённых наций, по сути заблокировав возможности для свободной торговли ракетами. Однако стоит напомнить, что иранские власти официально отрицают поставку беспилотных летательных аппаратов Shahed России, поэтому подтверждать передачу ракет они и подавно не будут.