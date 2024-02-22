Абхазия планирует интегрироваться в Союзное государство с Россией и Белоруссией
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Президент Абхазии Аслан Бжания объявил о планах интеграции с Россией и Белоруссией в рамка Союзного государства. При этом он подчеркнул, что для абхазского государства важно сохранить свою независимость после интеграционного процесса. Он считает, что вся процедура может занять пять - десять лет.
Абхазский президент отметил, что для интеграции он будет руководствоваться межгосударственным договором о союзничестве и стратегическом партнёрстве, подписанном в 2014 году. В нём сказано, что Россия будет оказывать содействие Абхазии в интеграционных процессах, связанных с Россией.
Аслан Бжания рассматривает интеграцию в Союзное государство, так как это позволит договориться о взаимовыгодных условиях сотрудничества с созданием надгосударственных структур и сохранением независимости страны.
Официально независимость Абхазии признана Россией в 2008 году. Её независимость также признали Сирия, Приднестровье, Южная Осетия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
Ранее Министерство внутренних дел Абхазии планировано подписать соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой войск национальной гвардии («Росгвардия»), но в конце концов страна отказалась ратифицировать документ из-за реакции в абхазском обществе.
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