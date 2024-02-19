Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности объявила, что датские власти передали Украине всю свою артиллерию, но этого украинской армии недостаточно, а Европейский союз делает мало.

Глава датского правительства подчеркнул, что ей жаль об этом говорить, но в Европе всё ещё есть боеприпасы на складах, которые можно передать Украине. Чиновница утверждает, что когда вопрос касается военных поставок для Украины, речь идёт не о производстве, ведь Европа имеет боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые на данный момент ей не нужны.

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Метте Фредериксен призвала Европейский союз передать Украине всё, что ей необходимо, и это только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе она считает необходимым приветствовать Украину в Европейском союзе и НАТО.

Среди украинских потребностей премьер-министр Дании называет боеприпасы, артиллерийские системы, дальнобойные ракеты, беспилотники и американские истребители F-16.

Ранее Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал военную помощь Украине от Соединённых Штатов Америки идеальной инвестицией в собственную безопасность.