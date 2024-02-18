По этой причине генсек НАТО настаивает на продолжении военной помощи американскими властями.

На текущий момент в Соединённых Штатах Америки до сих пор не могут согласовать выделение финансовых средств на оказание военной помощи Украине. Несмотря на то, что Сенат смог утвердить выделение украинским властям 60 миллиардов долларов, аналогичное решение в Палате представителей вряд ли примут, а отсутствие военной помощи от американских властей значительно сказывается на боеспособности украинской армии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что дальнейшая поддержка Украины - хорошая сделка для Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что по сути речь идёт об инвестициях в собственную безопасность благодаря поддержке Украины.

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Вчера Йенс Столтенберг в Мюнхене отметил, что пока американское правительство не оказывало помощь Украине, ряд других европейских союзников суммарно помогли ей больше, чем Соединённые Штаты Америки. Он добавил, что хотя не его компетенция советовать что-то Конгрессу, но принятие пакета военной помощи для украинской армии - насущная потребность, которая сохранит жизни украинских военных.

Ранее Столтенбенрг, играя на интересах республиканцев в противостоянии Китаю, уже подчёркивал важность поддержки Украины для сдерживания Си Цзиньпина от вторжения в Тайвань. По мнению главы североатлантического альянса, пока украинская армия ведёт боевые действия с Россией, это сдерживает китайских властей в военном решении вопроса с Тайванем.