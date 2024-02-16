Речь о недавнем обстреле, в котором применяли чешские системы RM-70 «Вампир»

Вчера Вооружённые силы Украины провели обстрел Белгорода при помощи реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», которые являются чешской модификацией известного всем советского «Град». По данным российской стороны, украинский обстрел привёл к гибели пяти человек, а также 15 раненым, которые находятся в тяжелом состоянии.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов пообещал выставить Чехии счёт за ракеты, которыми украинские военные провели обстрел города. Депутат отметил, что есть много случаев, когда западное вооружение применялось по российским территориям и, как утверждает он, всё фиксируется и всем, кто принимает участие в поставках этого оружия, будет выставлен счёт.

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В то же время предотвратить обстрелы Белгорода не представляется возможным. По словам Картаполова, современная ракетная техника устанавливается на колёсные шасси и является мобильной, может постоянно менять своё местоположение. По этой причине устранить угрозу при помощи ударов по каким-то определённым районам, сняв угрозу с Белгородской области, невозможно.

Российский депутат добавил, что помимо прочего ракеты в основном запускаются с Харьковской области, граничащей с Белгородской.