Он также считает ошибкой Армении, что она полагалась на Россию в сфере безопасности.

Армения уже продолжительное время отказывается принимать участие в военных учениях ОДКБ, но в то же время активно участвует в аналогичных учениях со странами-участниками НАТО. Армянские власти также продолжают налаживать закупку западного вооружения.

На фоне этого в интервью изданию The Telegraph премьер-министр страны Никол Пашинян высказался насчёт сотрудничества с НАТО. По его словам, между Североатлантическим альянсом и Арменией установлены партнёрские отношения.

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До этого армянские власти заключали индивидуальный план партнёрства с НАТО и в конце концов он переформатировался в иной вид организации сотрудничества, не предполагающий вступление страны в НАТО или обсуждение этого вопроса.

Пашинян также считает, что зависимость от России в сфере безопасности стала ошибкой армянских властей. Сейчас, по его мнению, Армения «вкусила горькие плоды» в своей ориентации на Москву.

На текущий момент Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, по крайней мере «де-юре», как говорит The Telegraph Никол Пашинян. Однако идут обсуждения насчёт того, насколько членство в блоке соответствует национальным интересам Еревана в долгосрочной перспективе.