Наученное горьким опытом ведомство в этот раз решило не скрывать состояние шефа Пентагона от общественности.

В начале 2024 года появилась информация о госпитализации министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина из-за последствий хирургического вмешательства, связанного с лечением рака предстательной железы. Нюанс заключался в том, что информация была скрыта Пентагоном как от Конгресса, так и от американского президента Джо Байдена. Всё это вызвало риски увольнения американского министра.

Вчера Ллойд Остин вновь был госпитализирован, о чём сообщило американское оборонное ведомство, решив на этот раз не скрывать состояние американского министра. Причиной госпитализации стали серьёзные проблемы с мочевым пузырём, выявленные во время осмотра. Стоит напомнить, что первая госпитализация была связана как раз таки с симптомами, указывающими на инфекцию мочевыводящих путей после операции по удалению предстательной железы из-за обнаруженной раковой опухоли.

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На текущий момент Остин пребывает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтора Рида, где находился во время первой госпитализации в этом году.

Ллойд Остин продолжит исполнять свои полномочия, но заместитель министра Кэтлин Хикс готова вновь принять на себя временное исполнение обязанностей в случае необходимости.