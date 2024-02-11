Украинцы могут массово ринуться в Европу.

В последнее время Германия активизировалась в вопросе оказания военной помощи Украине, призывая Европу в том же темпе наращивать поставки оружия стране. Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже изменил свой взгляд на ситуацию в пользу Украины, хотя раньше он сдерживался от конкретных действий и высказываний по поставкам западного вооружения украинской армии.

Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в лице депутатов немецкого парламента, сообщает, что в случае поражения Украины, Германии придётся встретить как минимум 10 миллионов новых беженцев у своей границы. Допускается, что основная масса народа может ринуться в Западную Европу, в том числе Германию, тем самым развив миграционный кризис как проблему для немецкого правительства.

реклама

Эксперт в области миграции Геральд Кнаус резюмирует тот факт, что крупнейшие миграционные процессы в Европе начались ещё с 1940-х годов. Поражение Украины в конфронтации с Россией может усугубить ситуацию, поэтому он считает необходимым и дальше оказывать помощь Украине оружием.

Журналисты немецкого издания подчёркивают, что, по данным Управления верховного комиссара Организации объединённых наций по делам беженцев, в мире проживает около шести миллиона украинских беженцев, 1,1 миллиона из которых въехали в Германию с февраля 2022 года.