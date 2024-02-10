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Nacvark
На Майдан вышли украинцы с требованием вернуть главкома ВСУ Валерия Залужного
Акция прошла мирно, никаких мер предпринимать не пришлось.

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Недавно украинский президент Владимир Зеленский отстранил Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооружённых сил Украины, назначив вместо него генерал-полковника Александра Сырского. Такое решение было не очень положительно воспринято украинцами, привыкшими уже к старому украинскому генералу, а особенно сторонниками экс-президента Петра Порошенко.

Один из таких сторонников - украинский блогер Карл Волох, который призвал украинцев выйти на Майдан независимости с требованием вернуть Залужного на должность главнокомандующего украинской армией.

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В результате в центре Киева собралось порядка семидесяти человек с плакатами: «Верните генерала Залужного» и «Зеленского - вон!»

Среди протестующие военных не наблюдалось. Полицейских на столичной площади практически не было, а пикет прошёл без задержаний и не требовал принятия экстренных мер.

Официальной реакции в Офисе президента Украины по данной ситуации не было, ситуация в Киеве спокойная. Как можно было ожидать, никаких изменений в кадровом решении на фоне прошедшего митинга не предвещается.

#украина #зеленский #залужный
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