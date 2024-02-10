Пока что он находится на европейском аэродроме.

Ещё более года назад украинские власти начали запрашивать у Соединённых Штатов Америки американские истребители F-16, на что сразу получили отказ, который уже летом американские власти пересмотрели. Украинское руководство утверждало, что именно отсутствие авиации стало причиной провала контрнаступления, а западные специалисты перешли к подготовке украинских лётчиков, при этом согласовав поставки авиационной техники.

Украинский лётчик с позывным «Фантом» рассказал изданию «Голос Америки» о том, как проходит их подготовка на американских истребителях F-16. Он сразу отметил, что Запад готовит не только лётчиков, но и наземный персонал. При этом, как подчёркивает военный, на первом этапе украинским лётчикам тяжело давалось обучение, так как перед ним были самолёт новой генерации, с кучей систем и программ, необходимых к введению во время и до полёта.

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«Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немного иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16», - утверждает он.

Сейчас украинский пилот говорит о плановой подготовки всего персонала, которая хоть и затянулась, но по вине административной работы западных партнёров, требующей дополнительной бюрократии.

В дополнении к своим словам собеседник американского издания опубликовал фотографию, на которой впервые продемонстрирован американский истребитель с украинскими опознавательными знаками, в том числе гербом Украины на вертикальном стабилизаторе самолёта. Стоит отметить, что пока что истребитель находится на европейском аэродроме.