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В 2023 году Европейский союз обещал совместными усилиями поставить Украине к концу года один миллион артиллерийских снарядов, однако позже ряд иностранных изданий начали писать, что европейское сообщество переоценило свои силы и не сможет справиться с поставленной коллективной задачей. Как итог, поставки были отложены на март 2024 года.
Издание Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов, пишет, что из-за высокой задержки в производстве боеприпасов и опасения европейских стран по поводу истощения собственных запасов, есть существенный риск не выполнить задачу по поставке одного миллиона снарядов Украине. К обозначенному сроку Европа поставят всего около 600 тысяч артиллерийских снарядов.
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Стоит напомнить, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур, чья страна принимает участие в инициативе по поставкам украинской армии одного миллиона артиллерийских снарядов, ранее в интервью Bloomberg сообщил о готовности Европейского союза выделить дополнительные средства, чтобы вложиться в согласованные сроки поставок.
Нужно понимать ещё то, что снаряды для Украины производятся европейским военно-промышленным комплексом, хотя изначально была идея попросту закупить боеприпасы для Украины за рубежом. Ряд стран-участников Европейского союза, в частности Франция, были против такого решения, считая необходимым стимулировать рост собственного производства снарядов.