В этом российской армии мог помочь сотрудник предприятия ОПК.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос, занимавший ряд государственных постов при украинском президенте Петре Порошенко, заявил, что 29 декабря 2024 года украинская армия имела возможность пополнять запасы некоторых ракет благодаря собственному производству в стране. Однако вчера Россия нанесла ряд ракетных ударов, в том числе по производственным мощностям Конструкторского бюро «Луч»

Со слов украинского генерала становится понятно, что ракетному удару российской армии по предприятию военно-промышленного комплекса Украины содействовал один из его сотрудников. Сам Сергей Кривонос общался с представителями «Луч», которые отметили, что по факту утечки информации никакой информации нет.

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Помимо этого Служба безопасности Украины до сих пор не возбудила уголовные дела с проведением следственных мероприятий по отношению к подозреваемым в утечке данных.

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Конструкторское бюро «Луч» специализировалась на производстве двух отечественных ракет - «Нептун» (противокорабельная ракета) и «Ольха» (модифицированный снаряд на подобие того, что используется реактивными системами залпового огня «Град»)