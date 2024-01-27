Немецкое оборонное ведомство готово рассмотреть идею принятия лиц без гражданства на службу в немецкую армию, что может привести к притоку украинцев в рядах Бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности рассмотреть предложение по приёму на службу в немецкую армию лиц без гражданства, о чём пишет местное издание Rhenische Post. Он сразу отметил, что в Европе уже есть страны, принявшие подобное решение, и в таком случае немецкие власти станут не первыми.

По словам немецкого министерства, в Германии есть люди, проживающие во втором или третьем поколении, но так и не получившие немецкого гражданства. Они вполне могут занять место на военной службе, ведь речь идёт не о тех, кто приехал в страну три месяца назад. Такая мера поможет компенсировать кадровую нехватку среди военных.

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Председатель Комитета по вопросам обороны Бундестага (немецкого парламента) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Германия должна мыслить более по-европейски, в плане поиска молодых людей для службы, тем более, что работа на Бундесвер может ускорить получение ими немецкого паспорта.

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Если такая идея действительно будет воплощена в реальность, это откроет возможность беженцам из Украины по трудоустройству в немецкую армию. Стоит понимать, что количество украинских беженцев на немецких землях продолжает расти и если в 2022 году их было порядка 1 миллиона, то на момент 2023 года число составляло 1,145 миллиона человек. Вполне вероятно, что некоторые из них, не имея европейского образования или особых профессиональных умений, могут найти себя на военной службе.