В 2024 году ставка оборонных предприятий будет сделана на производство высокоточных боеприпасов.

Ведение боевых действий что для России, что для Украины требует наращивания производства военно-промышленного комплекса и модернизации уже существующих вооружений. Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о кратном увеличении оборонно-промышленным комплексом страны изготовления основных видов вооружения и боеприпасов в 2023 году.

По словам российского министра, эффективная работа подведомственного ему министерства и организаций оборонно-промышленного комплекса, позволила достичь этой цели, расширив и модернизовав производственные мощности страны, а также повысив производительность труда.

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Шойгу утверждает, что на многих заводах были задействованы новые участки, цеха и линии. Помимо этого, рост производства потребовал квалифицированных специалистов, а порой и перехода предприятий на круглосуточный график работы. Он считает, что всё это положительно сказывается на престиже рабочих профессий.

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Если в прошлом году ставка делалась на создании инфраструктуры для размещения средств ядерного сдерживания: аэродромов, военно-морского фота, то в этом году оборонно-промышленному комплексу поставлена задача нарастить выпуск высокоточных боеприпасов, а также модернизовать имеющиеся в большом количестве снаряды, переведя их в класс высокоточных.