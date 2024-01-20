Речь о скандально известном Андрее Гурулеве.

Скандально известный депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев, член комитета по обороне, заявил в эфире телепрограммы «Царьград.Главное» о необходимости возродить учреждение на подобие ГУЛАГ, то есть управление местами заключения диссидентов и преступников, которые отбывают своё наказание с усиленным физическим трудом.

Ведущий программы Юрий Пронько обратился к российскому депутату с просьбой объясниться по поводу его раннего заявления о необходимости изоляции несогласных с властью граждан, а также «гнили», которую нужно уничтожить. Он подчеркнул, что действительно хочет, чтобы те, кто вредит России здесь внутри, «радостно махали кайлом в районе Колымского тракта»

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По словам Гурулева, этого хочет не только он, но и народ, который в большинстве своём с ним согласиться.

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Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Андрей Гурулев призывал уничтожить «гниль» и предателей, не поддерживающих действующего российского президента Владимира Путина, которые составляют 20% от российских граждан. Его высказывания вызвали скандал как за рубежом, так и внутри России: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к Генеральному прокурору с просьбой организовать проверку заявления, а эти высказывания рассмотрела комиссия по этике, заключив, что его слова - его личное мнение.