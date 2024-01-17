Он утверждает, что если не остановить конфликт в Украине, это может печально закончится для Европейского союза.

Депутат Европейского парламента от Словакии Мирослав Радачовский, выступая на парламентском заседании, заявил, что необходимо прекратить поставки военной помощи Украине и остановить боевые действия на украинских территориях, но без участия Соединённых Штатов Америки.

По мнению европейского депутата, американские власти сделали Европейский союз своим вассалом и продвигают собственные интересы в Украине. Он считает, что этого нельзя допустить, ведь убийство славянских народов может стать причиной объединения славян, которые поставят перед собой целью сравнять Западную Европу с землёй.

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Мирослав Радачовский утверждает, что Европейский союз не сможет состязаться в Россией в военном плане и ему не удастся одержать победу над российской армией на украинских территориях.

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Стоит отметить, что Радачовский является членом Словацкой национальной партии (националистическая ультраконсервативная партия), имеющей партнёрские отношения с коалицией политических сил во главе премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Евродепутат неоднократно призывал к прекращению огня и негативно высказывался по отношению к действующему украинскому правительству.