Киев может начать продавать «репарационные облигации», выплата по которым будет происходить только после предоставления контрибуций со стороны России.

Соединённые Штаты Америки и Европа пока не рискуют напрямую изымать 300 миллиардов долларов из замороженных активов Центрального банка России, отправив деньги на помощь Украине. Однако, как пишет издание Reuters, в Украине имеют запасной план, как извлечь финансовую выгоду даже в такой ситуации.

Действительным решением для Киева мог бы стать выпуск «репарационных облигаций», которыми украинские власти оплачивали бы оружие и другие расходы. Выплаты по таким бумагам осуществлялись бы только после получения контрибуций от России.

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Естественно, что российские власти не согласятся добровольно платить по репарациям, но тут как раз таки приходят на помощь изъятые российские активы: Украина будет осуществлять выплаты по облигациям только тогда, когда получит компенсацию, например при передаче определённой суммы из замороженных российских активов.

В таком случае Украина могла бы выпустить репарационных облигаций на сумму до 300 миллиардов долларов, упираясь только в пределы стоимости золотовалютных резервов.

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Понятное дело, что владение таким активом для потенциальной страны-инвестора на Западе очень рискованно, поэтому, во-первых может быть затребован дисконт, во-вторых продажа оружия за облигации может осуществляться лишь в качестве формальной составляющей, чтобы, как в случае с Соединёнными Штатами Америки, не отправлять Киеву оружие за бесплатно (чего не хочет Республиканская партия), а продавать и принимать оплату в виде сомнительной ценной бумаги.