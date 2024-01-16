Американские власти возмущены тем, что израильское правительство игнорирует их рекомендации

Вчера Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CBS News, что американские власти ведут переговоры с израильским командованием касаемо снижения интенсивности боёв в секторе Газа. Портал Axios до этого писал, что в Белом доме, в частности американский президент Джо Байден, возмущёны игнорированием их рекомендаций израильскими властями, а терпение штатов может рано или поздно закончится.

На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о завершении интенсивной фазы боевых действий на севере Газы. Он также анонсировал подобное решение на юге в скором времени. Помимо этого из анклава была выведена 36-я бронетанковая дивизия «Гааш» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По словам израильского министра, сейчас все основные усилия сосредоточены на ликвидации руководства палестинской группировки ХАМАС.

Ранее начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение всего 2024 года. Израильские военные продолжат уделять внимание и угрозе с севера, то есть с ливанских территорий, где размещена ливанская группировка «Хезболла».

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