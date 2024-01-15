реклама
Портал Axios сообщает, что американский президент Джо Байден и его команда всё больше недовольны отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям американского руководства касаемо ведения боевых действий в секторе Газа.
По данным источников, американские должностные лица раздражены тем, что Израиль отвергает большую часть запросов Соединённых Штатов Америки по войне в анклаве. Один из собеседников утверждает, что терпение Байдена кончается, другой - Белый дом очень разочарован ситуацией.
реклама
Несмотря оказанную американскими властями помощь и то, как они закрывали глаза на массированные бомбардировки густонаселённого сектора Газа, сейчас израильское военно-политическое руководство отказывается обеспечивать расширение гуманитарной помощи в анклав и не хочет всерьёз обсуждать дальнейшую судьбу палестинских территорий.
Помимо этого израильская армия обещала снизить интенсивность боевых действий, не обозначив при этом сроки такого решения. Тогда в Белом доме согласились с такой позицией и отказались от давления на Израиль в этом вопросе, но сейчас, по всей видимости, израильские власти вовсе не спешат снижать интенсивность, не желая минимизировать смертность среди гражданского населения Палестины.
Axios заключает, что если ситуация останется без изменений, Вашингтону будет всё тяжелее оказывать помощь Израилю на прежнем уровне.