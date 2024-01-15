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Nacvark
Axios: Байден недоволен отказом Израиля следовать американским рекомендациям по войне в Газе
Это создаёт риски для израильских властей в плане дальнейшей поддержки США.

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Портал Axios сообщает, что американский президент Джо Байден и его команда всё больше недовольны отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям американского руководства касаемо ведения боевых действий в секторе Газа.

По данным источников, американские должностные лица раздражены тем, что Израиль отвергает большую часть запросов Соединённых Штатов Америки по войне в анклаве. Один из собеседников утверждает, что терпение Байдена кончается, другой - Белый дом очень разочарован ситуацией.

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Несмотря оказанную американскими властями помощь и то, как они закрывали глаза на массированные бомбардировки густонаселённого сектора Газа, сейчас израильское военно-политическое руководство отказывается обеспечивать расширение гуманитарной помощи в анклав и не хочет всерьёз обсуждать дальнейшую судьбу палестинских территорий.

Помимо этого израильская армия обещала снизить интенсивность боевых действий, не обозначив при этом сроки такого решения. Тогда в Белом доме согласились с такой позицией и отказались от давления на Израиль в этом вопросе, но сейчас, по всей видимости, израильские власти вовсе не спешат снижать интенсивность, не желая минимизировать смертность среди гражданского населения Палестины.

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Axios заключает, что если ситуация останется без изменений, Вашингтону будет всё тяжелее оказывать помощь Израилю на прежнем уровне.

#сша #израиль #сектор газа #байден #нетаньяху
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