«Ансар Аллах» или йеменские хуситы

Хуситы («Ансар Аллах» или «Ансарулла») - военизированная группировка джарудитов (последователей Абу аль-Джаруда Зияда ибн Абу Зияда, крайнего движения в зейдитском мазхабе шиизма), действующие на территории Йемена. В ходе гражданской войны взяли под контроль большую часть населённых йеменских территорий и крупных городов, включая столицу страны - Сану, после чего сформировали Революционный совет во главе Мухаммедом Али аль-Хуси. Легитимность власти военной хунты не признана Организацией объединённых наций. Зелёные территории - подконтрольные «Ансар Аллах», розовым - правительственным силам ЙеменаНазвание группировка получила в честь её основателя Хусейна аль-Хуси, убитого правительственной армией Йемена в сентябре 2004 года. Руководство над группой унаследовал младший брат Абдул-Малик аль-Хуси. Текущий лидер йеменских хуситовЙеменские хуситы спонсируются иранскими властями также, как и ливанская группировки «Хезболла», но в меньших масштабах. Иранские оппозиционные телеканалы уже рассказывали о том, как Иран помогает в обучении боевых подразделений группировки на базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Университете морских наук и технологий.

Среди противников группировки за историю их существования были: правительственные силы Йемена, Саудовская Аравия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Марокко, Сомали и Судан. Среди союзников - Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Сирия и Ирак.

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Точной информации о доходах членов группировки нет, но Iran International сообщали, что новобранцам предлагают ежемесячные выплаты на сумму в 100 долларов. Учитывая, что в Йемене за чертой бедности порядка 80% населения, сумма не такая уж и маленькая, но принимать участие в религиозных войнах за такие деньги вряд ли кто-то будет, если сам идейно не вдохновлён своей организацией.

Роль йеменских хуситов в палестино-израильском конфликте

В разгар палестино-израильского конфликта, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выбила ХАМАС со своих территорий и начала бомбардировки сектора Газа и 19 ноября 2023 года «Ансар Аллах» запустили крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты со своих территорий, тем самым фактически объявив войну израильским властям. Как итог, все воздушные цели были либо сбиты израильской противовоздушной обороной, либо перехвачены Военно-морскими силами Соединённых Штатов Америки ещё до подлёта к ним.

Учитывая географическое положение Йемена на карте, для нанесения ударов по Израилю воздушным объектам хуситов необходимо преодолеть порядка двух тысяч километров (фактически меньше, так как запуск может осуществляться с территорий на северной границе)

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Препятствием для йеменских ракет и беспилотников служит не только израильская противовоздушной оборона, американские корабли, но и Саудовская Аравия, которая уже воевала с «Ансар Аллах» и по понятным причинам сбивает все летающие объекты, проникшие на её территории.

В декабре йеменские хуситы активизировали свои стремления по блокированию морского судоходства в Красном море, учитывая бесполезность авиационных ударов по израильским территориям, которые по большей степени никаких потерь Израилю не приносили. Опубликованные «Ансар Аллах» кадры по захвату торгового суднаДо этого хуситы уже предпринимали попытки захвата гражданских судов, которые оказались успешнее, чем ракетные атаки. Им удалось 19 ноября захватить торговое судно «Galaxy Leader» с экипажем 25 человек, принадлежавшее израильскому бизнесмену. Сейчас корабль стоит в подконтрольном хуситам йеменскому порту в Ходейде. После этой атаки представитель группировки Яхьи Сареа предостерёг мировое сообщество избегать размещения своих граждан в экипажи израильских суден, а Абдул-Малик аль-Хуси заявил о дальнейшем блокировании израильских интересов в Красном море, сообщив о способности его армии отслеживать израильские судна в акватории.

Блокада морского судоходства в Красном море

Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки 3 декабря 2023 года сообщили, что американский эсминец USS Carney класса «Арли Берк» успешно сбил два беспилотных летательных аппарата, приближавшихся к гражданскому судну, а также отреагировал на сигналы бедствия в этом районе, которые подали торговые судна из-за баллистической угрозы. Хуситы поразили два нефтяных танкера в Красном мореЧерез неделю после этого инцидента хуситы объявили, что теперь будут атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль вне зависимости от того, кому они принадлежат. Представительство группировки обратилось к международным судоходным компаниям с предупреждением, чтобы они сбегали в своих маршрутах Красное море. Многие крупные компании изменили свой торговый маршрут в обход данной акватории, а некоторые продолжили, в том числе владельцы танкеров, перевозящих российскую нефть.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о совместном обсуждении с союзниками решения данной ситуации, предполагавшее формирование оперативной группы по отражению нападений хуситов на гражданские корабли. Уже 18 декабря 2023 года Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин объявил о начале военной операции «Страж процветания» под эгидой Объединённой (морской - ред.) оперативной группы 153 во главе с её командованием. Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» вошёл в акваторию Красного моряНесмотря на то, что продолжающаяся операция считается союзной, ключевую роль в ней отыгрывают Соединённые Штаты Америки. Военно-морские силы Великобритании не смогли отправить в регион Красного моря свой авианосец из-за недоукомплектованного личного состава на корабле сопровождения Fort Victoriа.

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Американские корабли активно начала отвечать на сигналы бедствия гражданских судов, искать лодки хуситов и ликвидировать их. Регламент действий американских сил при обнаружении хуситов в акватории предельно прост: с авианосящего корабля вылетают вертолёты, разыскивают лодки группировки и дают им предупреждения об огне на поражение, предлагая сдаться. В такой ситуации хуситы зачастую дают бой американцам, но либо уходят на дно со своими катерами, либо пытаются покинуть регион. Преследованием их американские вертолёты не занимаются, возвращаясь на базу.

В ответ на сопротивление йеменские хуситы пошли дальше и начали атаковать американские военные корабли с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Очевидно, что ситуация начала лишь с ещё большим оборотом набирать эскалацию и американские власти приготовили свой решительный ответ - авиационные бомбардировки подконтрольных «Ансар Аллах» йеменских территорий.

Бомбардировки Йемена ВВС США и Великобритании

В начале нового года Соединённые Штаты Америки поставили ультиматум «Ансар Аллах» с требованием прекратить деятельность, создающую угрозу для гражданского судоходства в Красном море. Он был успешно проигнорирован группировкой и атаки продолжились.

Ночью 12 января 2024 года в сети появилась информацию о готовящихся Соединёнными Штатами Америки и Великобританией авиационных бомбардировок территорий хуситов. За день до их проведения Совет безопасности Организации объединённых наций 11 голосами «за» принял решение по осуждению агрессии йеменских хуситов в Красном море. Удержались от голосования только четыре члена организации - Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.

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Через некоторое время американский президент Джо Байден объяснил, что в Белом доме искали мирное решение конфликта, однако других вариантов, кроме как применение военной силы, не осталось. Иностранные средства массовой информации, ссылаясь на свои источники, начали писать, что Байден планировал бомбардировать "пиратов" ещё 1 января 2024 года, но были предприняты попытки найти мирное решение. Бомбардировки военных целей в ЙеменеНа текущий момент западные силы продолжают авиационные бомбардировки йеменских территорий.

Заключение

Реакция Запада на сложившуюся ситуацию в Красном море с блокированием морского судоходства является логичной и вполне разумной, учитывая, что её игнорирование могло бы создать ненужный прецедент о слабости западного мира в текущих напряжённых реалиях. Соединённые Штаты Америки за свою историю неоднократно проводили подобные антитеррористические военные операции, которые заканчивались поражением группировок, выступивших агрессорами.

Учитывая имеющиеся запасы ракет у американской и британской армии, а также отсутствие у «Ансар Аллах» каких-либо современных средств противовоздушной обороны, бомбардировка подконтрольных им территорий является эффективной и ответить группировке на неё нечем, кроме как повторными акциями с захватом гражданских судов или нападениями на американские военные корабли.

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Очевидно, что после совместных американо-британских действий хуситы не перестанут помогать ХАМАС, но удар по их военным объектам может нанести урон боеспособности группировке.