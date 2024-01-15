Американские власти требуют снизить интенсивность боёв в анклаве, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.

Ещё в конце прошлого года была информация от Белого дома, что Израиль дал обещание снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, не обозначив при этом точные сроки. Американские власти отказались вмешиваться в военную стратегию израильской армии, дав понять, что рано или поздно все равно придётся её поменять.

Спустя продолжительное время израильская сторона не предприняла реальные шаги по достижению этой цели. Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CBS News, что американские власти ведут активные переговоры с Израилем, чтобы достичь перехода к менее интенсивным военным операциям, считая текущую ситуацию подходящей для этого решения.

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Джон Кирби подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки не просят Израиль полностью тормозить военную операцию в Газе и отказаться от преследования ХАМАС, но снизить интенсивность боёв необходимо для минимизации жертв среди гражданского населения. Он добавил, что израильская армия уже снизила численность войск в анклаве из-за отсутствия необходимости в большом военном контингенте.

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Ранее портал Axios писал, что в Белом доме недовольны игнорированием американских рекомендаций в Израиле, а терпение американского президента Джо Байдена кончается.