Всё это в рамках недавно подписанных гарантий безопасности.

Вчера была новость о том, что Великобритания и Украина заключили документ, предполагающий обоюдные гарантии безопасности в рамках двустороннего соглашения. Британские власти взяли на себя обязательства помогать Украине в экономических, гуманитарных и оборонных сферах в течение следующих 10 лет, а также оказать консультации в течение 24 часов после нового нападения на украинское государство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что не только британские власти взяли на себя обязательства защищать украинцев, но и украинские власти пообещали вступиться за Великобританию, если на неё нападёт Россия. Причём стоит подчеркнуть, что при таком исходе украинская армия должна быть способна прийти на помощь именно в военном плане, хотя британцы подобных гарантий Украине не давали.

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Впрочем, такие гарантии не являются чем-то эффективным, ведь Великобритания входит в НАТО и союзников в случае прямого вторжения у неё будет достаточно. Однако британские власти явно смогут использовать украинские территории как плацдарм для размещения военной техники и оборудования, опираясь на данные Украиной гарантии безопасности. Учитывая факт боевых действий на территории Украины, военно-политическое руководство страны само бы не отказалось разместить у себя на земле западное вооружение.