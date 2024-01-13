По большей степени речь о гарантиях долгосрочной гуманитарной и финансовой помощи.

Вчера премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимир Зеленским и подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, назвав его историческим документом. Подобный договор подписан в рамках обещанных Западом гарантий безопасности, причём Лондон стал первым, кто пошёл на этот шаг.

По большей степени подписанный документ представляет финансовую, гуманитарную и оборонную помощь Украине на протяжение следующих десяти лет. Великобритания обязалась оказывать украинскому государству всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности, защиты граждан и экономики, а также поддерживать интеграцию страны в Европейский союз и НАТО. На эти цели в текущем году будет выделено как минимум 2,5 миллиардов фунтов.

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Британские власти этим соглашением взялись и за лидерство в Коалиции морской безопасности, предполагающей помощь Украине в развитии её военно-морских сил вплоть до 2035 года.

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Помимо этого Лондон согласен содействовать украинским властям в развитии оборонной промышленности, в том числе передавая собственные технологии производства оружия, если Киев сможет обеспечить их сохранность во избежание попадания в руки стратегических противников.