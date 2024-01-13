Стремлениям подростка вступить в ВСУ помешали сотрудники польской погранслужбы.

Пресс-служба пограничного управления Силезии (в районе города Катовице) опубликовало заявление, в котором рассказало о сбежавшем из дома чешском школьнике, пересёкшим границу для того, чтобы воевать против России на стороне Украины.

Чешские власти передали полякам информацию, что 10 января из дома ушёл 15-летний житель Остравы (10 километров от польской границы), не появившись в школе, о чём их проинформировали родители подростка. Позже удалось зафиксировать авторизацию телефона школьника в Польше, город Пшемысль (7 километров от украинской границы)

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Выяснилось, что 15-летний гражданин Чехии решил с заграничным паспортом покинуть дом, отправившись к украинской границе, чтобы вступить на службу в Вооружённые силы Украины. С его стороны уже были прецеденты по пересечению польско-украинской границы.

В ведомстве отчитались, что благодаря международному сотрудничеству и работе польской пограничной службы удалось оперативно доставить подростка домой.

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Путешествие юноши заняло более чем 350 километров и если бы пограничная служба не сработала вовремя, велика вероятность, что ему удалось бы пересечь и польско-украинскую границу. Однако не факт, что подросток мог бы вступить на службу в украинскую армию.