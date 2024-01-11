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Nacvark
Президент Литвы Гитанас Науседа: Вступление Украины в НАТО неоспоримо, осталось определиться с датой
Литовский президент считает, вопрос членства украинского государства в альянсе был закрыт на прошлогоднем саммите в Вильнюсе в положительном ключе.

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Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в литовское государство заявил, что вступление Украины в НАТО предрешено и все сомнения насчёт этого рассеялись после саммита стран-участников североатлантического альянса летом прошлого года.

По мнению литовского президента, осталось лишь определиться с тем, когда именно украинское государство присоединится к военному блоку. Он пообещал содействовать украинским властям в этом вопросе.

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Стоит отметить, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже обозначал условия вступления страны в североатлантический альянс и в первую очередь необходимо завершить боевые действия. Помимо этого Украина должна сохранить текущий курс, иначе вступление в военный блок попросту потеряет смысл для украинцев. Такую позицию нормально воспринял Зеленский, понимая, что альтернатив этому нет.

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До этого украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Гитанасом Науседой требовал от НАТО конкретики по поводу вступления Украины в североатлантический альянс.

#украина #нато #литва
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