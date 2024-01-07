Ракеты слишком дорогие, а финансирование Конгресс так и не утвердил.

Ещё недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отчитывался о сбитии десяти ракет «Кинжал», прося у Запада ещё больше зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Именно эти системы позволяют украинской противовоздушной обороне эффективно справляться с российскими целями в небе.

Однако, как пишет The New York Times, в Белом доме и Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки довели до украинских властей, что уже вскоре поставка противоракет к комплексам будет невозможно. Связано это с тем, что одна ракета-перехватчик стоит от 2 до 4 миллионов долларов, а дополнительное финансирование в Конгрессе до сих пор не утвердили.

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Майор украинской армии в комментарии изданию подчёркивает, что именно благодаря Западу удалось создать щит над Украиной и если партнёры отвернутся от страны, то всё может стать так, как было в первые дни боевых действий, когда украинцы не выходили из укрытий, а российские ракеты безотказно поражали цели в крупных городах.

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Ранее Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью AFP сообщал, что у противовоздушной обороны Киева осталось боеприпасов на ещё две массированные российские атаки, затем необходимы будут поставки с Запада.