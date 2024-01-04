По данным издания, израильские власти обсудили это с властями Конго

Израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного израильского чиновника, сообщает, что Израиль ведёт переговоры с представителями республики Конго по поводу переселения тысячи палестинцев из Газы в африканское государство. Всё это рассматривается в формате добровольного переселения.

Собеседник издания утверждает, что в Конго готовы принять палестинцев, а израильские власти работают над возможностью выезда палестинских граждан из Газы после завершения наземной операции в анклаве.

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The Times of Israel утверждают, что 25 декабря на заседании политической партии «Ликуд» её лидер премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею добровольного переселения, но подчеркнул проблему с поиском стран, готовых принять мигрантов.

Скандально известный Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вчера написал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что около 70% израильтян поддерживают добровольную миграцию палестинцев в другие страны. Объясняется это тем, что такая маленькая страна, как Израиль, не может позволить себе расположить по соседству «рассадник ненависти и терроризма»

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На данный момент официальная позиция израильских властей заключается в том, чтобы после завершения наземной операции в секторе Газа установить палестинское правительство, которое не подчиняется ХАМАС, ФАТХ и тому подобным.