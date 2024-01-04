Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский видит возможным применением дальнобойных ракет по российским пусковым комплексам и командным центрам.

Новоизбранное правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском, уже имеющее опыт управления страной, пытается вести более лояльную политику по отношению к Украине, несмотря на разгоревшиеся в 2023 году конфликты между польскими и украинскими властями.

В этот раз Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) призвал Запад передать Украине ракеты большой дальности, чтобы украинская армия смогла ответить России на их недавние массированные обстрелы. Помимо этого он подчеркнул необходимость ужесточения санкций.

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Что касается дальнобойных ракет, польский министр считает допустимым их применением против российских пусковых комплексов и командных центров принятия решения, откуда отдаются приказы на запуск ракет по украинским территориям.

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Ранее группа депутатов из Бундестага вновь призвала немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, чтобы осложнить возможности российской армии в пополнении собственных запасов.