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Nacvark
В Бундестаге вновь призвали передать Украине ракеты Taurus
В последние месяцы о немецких ракетах в Киеве молчали, но как Зеленский упомянул их в интервью The Economist, об этом снова вспомнили.

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Ещё летом украинские власти подняли вопрос необходимости передать Вооружённым силам Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus. В какой-то момент диалог казалось бы пошёл удачно и немецкий канцлер Олаф Шольц дал определённый сигнал по поводу отправки ракет, но в итоге тема была замята, в том числе Украиной. Недавно украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Economist рассказал, что украинская армия могла бы уничтожить Керченский мост с помощью немецких ракет, после чего вопрос снова был поднят.

После очередного массированного ракетного удара по украинским территориям немецкие депутаты раскритиковали правительство за медленные поставки вооружения. Так, например, депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает нужным передать Украине больше боеприпасов, больше запчастей, и  немедленно отправить Taurus, чтобы осложнить возможности России в пополнении запасов.

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Пресс-секретарь по вопросам безопасности партии «Зелёных» Сара Нанни также указала на необходимость придать определённости в планировании, когда идёт речь о немецкой поддержке. Она отметила, что на текущий момент помощи недостаточно из-за напряжённых дискуссий по бюджету, но Украина нуждается в артиллерийских снарядах, ракетах Taurus и запчастях для поставленной тяжёлой техники.

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Также читайте статью, в которой западные аналитики озвучили три возможных сценария развития военной фазы российско-украинского конфликта на 2024 год.

#украина #германия #taurus
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