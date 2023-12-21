Сенаторы не собираются откладывать свои каникулы, чтобы обсудить помощь украинцам.

Несмотря на заявления украинского руководства, что решение отложить согласование дальнейшего финансирования Украины американским правительством может привести к территориальным потерям, в Конгрессе объявили о переносе обсуждения этого вопроса на следующий год. Соответствующее заявление подписано главой демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и республиканского меньшинства Митчем Макконелем. Оба политика поддерживают помощь Украине.

Стоит напомнить, что после того, как в Белом доме согласились пойти на уступки перед республиканцами, ужесточив миграционную политику в обмен на согласование военной помощи для украинской армии, появилась небольшая надежда на решение этого вопроса в кратчайшие сроки. Более того, была информация, что сенаторы могут ради этого отложить свои рождественские каникулы, но всё оказалось не так просто.

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Исходя из заявления следует, что переговорщики решают оставшиеся вопросы, а их усилия могут позволить Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале следующего года. Уже имеются первые успехи в переговорах между политическими силами.

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Ранее была новость о том, что Украина получить к концу года пакет военной помощи от американских властей, который станет последним.