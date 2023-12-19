Больше ассигнованных Конгрессом денег у американского правительства нет.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что к концу этого года Соединённые Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним. Больше ассигнованных Конгрессом денег на поддержку украинцев у американского правительства нет.

Американский чиновник призвал Конгресс действовать без промедлений, так как текущие средства для помощи украинской армии исчерпаны. Впервые информация об израсходовании практически всех денег на помощь Украине появилась в сентябре, ведь финансовый год в Соединённых Штатах Америки заканчивается в октябре. Тогда американские власти еле смогли с задержками согласовать выделение Конгрессом денег на финансирование американского правительства, чтобы не допустить шат-дауна.

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Если же говорить о помощи украинцам, то тут по-прежнему Республиканская партия блокирует рассмотрение законопроекта о выделении 106 миллиардов долларов на помощь иностранным государствам, включая Украину и Израиль. Попытки Белого дома включить в законопроект изменения в миграционную политику, в которых заинтересованы республиканские силы, вполне могли бы исправить ситуацию, однако произошло это слишком поздно.